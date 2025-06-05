В Азербайджане запускается новый регулярный ж/д рейс

Для удобства пассажиров маршрут скоростных поездов, курсирующих по направлению Баку-Агстафа, будет продлен до Газаха.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).

С 15 июня на маршруте Баку-Газах-Баку начнут курсировать современные одноэтажные скоростные поезда, произведенные компанией Stadler Rail Group. В этот же день стартует продажа билетов.

Если раньше дорога из Баку до Газаха занимала 8 часов 25 минут, то теперь путь сократится до 5 часов 36 минут. Поезда будут отправляться ежедневно в 08:00 и 18:00 из Баку и прибывать в Газах в 13:36 и 23:36 соответственно. В обратном направлении из Газаxа поезда будут отправляться в 08:00 и 16:20 и прибывать в столицу в 13:29 и 21:49.

На маршруте будет действовать динамическое ценообразование. Стоимость билета в стандартном классе на направлении Баку-Газах стартует от 16,2 маната. Приобрести билеты можно в кассах, через мобильное приложение ADY Mobile, а также на сайте: https://ticket.ady.az.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов на участке Агстафа-Газах проведены масштабные ремонтные и реконструкционные работы. Обновлена инфраструктура, спроектированы новые системы энергоснабжения и сигнализации. Также отремонтировано здание станции Газах и модернизирован зал ожидания.

Ожидается, что запуск маршрута Баку-Газах-Баку обеспечит ежегодную перевозку дополнительно до 10 000 пассажиров. Это решение призвано удовлетворить транспортные потребности жителей региона и создать для них более удобные, безопасные и экономичные условия путешествий.

Ранее сообщалось, что по одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов.