По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов

31 мая и 1 июня на маршруте Баку-Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", целью является удовлетворение возросшего спроса со стороны пассажиров.

При этом компания подчеркивает, что по маршруту Баку-Агстафа-Баку поезда продолжают курсировать ежедневно в обоих направлениях в соответствии с установленным расписанием.

Уточнить график движения и приобрести билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте www.ady.az, в мобильном приложении "ADY Mobile", а также через круглосуточный колл-центр по номеру 1822.

Ранее в Агдаше поезд протаранил Mercedes.