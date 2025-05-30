https://news.day.az/society/1756722.html По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов 31 мая и 1 июня на маршруте Баку-Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда. Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", целью является удовлетворение возросшего спроса со стороны пассажиров.
По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов
31 мая и 1 июня на маршруте Баку-Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", целью является удовлетворение возросшего спроса со стороны пассажиров.
При этом компания подчеркивает, что по маршруту Баку-Агстафа-Баку поезда продолжают курсировать ежедневно в обоих направлениях в соответствии с установленным расписанием.
Уточнить график движения и приобрести билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте www.ady.az, в мобильном приложении "ADY Mobile", а также через круглосуточный колл-центр по номеру 1822.
Ранее в Агдаше поезд протаранил Mercedes.
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