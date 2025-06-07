Воскресная ярмарка «Из села - в город» в Баку

7 июня в столице открылась воскресная ярмарка "Из села - в город", организованная ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основными целями организации ярмарки являются поддержка выхода местных фермеров на рынок со своей продукцией, обеспечение их альтернативными точками продаж, а также повышение доступа горожан к натуральной, местной и здоровой сельхозпродукции.

Заведующая отделом ОАО "Аграрные закупки и снабжение" Нилюфер Мустафагызы сказала, что в воскресных ярмарках принимают участие более 40 фермеров из 22 различных регионов, которые представляют около 100 сортов продукции. Она отметила, что качество продукции постоянно проверяется и контролируется Агентством продовольственной безопасности Азербайджана, и перед ярмаркой действует Передвижная пищевая лаборатория.

"Сотрудники ОАО еженедельно проводят мониторинг на ярмарках, рынках и в маркетах, предлагают фермерам рекомендуемые цены. Фермеры также могут позвонить на горячую линию и в колл-центр ОАО, чтобы зарегистрироваться для участия в ярмарках. Они бесплатно обеспечиваются прилавками, весами и местами для продаж, что позволяет предлагать покупателям продукцию по доступным ценам", - подчеркнула заведующая отделом.

Продавцы отметили, что цены на ярмарке в праздничные дни ниже, чем в обычные дни, а покупатели отдают предпочтение в основном маслу, сыру, меду, помидорам, огурцам, зелени и другой сельскохозяйственной продукции.