Азербайджан принял участие в конференции по случаю 50-летия "Аз и Я"

В Алматы под эгидой ЮНЕСКО Международный центр сближения культур провёл VII международную конференцию на тему "Рождение тюрко-славистики", посвящённую 50-летию произведения "Аз и Я" выдающегося казахского писателя Олжаса Сулейменова, сообщил Day.Az участник конференции, cекретарь Союза писателей Азербайджана, поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу.

В конференции, организованной в большом зале Алматинского института народного хозяйства, приняли участие известные учёные, писатели и деятели культуры из многих стран мира. От Азербайджана присутствовали директор Центра Ататюрка, академик Низами Джафаров, заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рафиг Гашимов, главный редактор Ədəbiyyat qəzeti Азер Туран, профессор, доктор филологических наук Тельман Велиханлы, заведующий отделом Института фольклора НАНА, доктор филологических наук Агаверди Халилов.

"Когда Олжас Сулейменов вошёл в зал, тёплая реакция участников мероприятия, как говорится, бурные аплодисменты, были знаком глубокого уважения и любви к этому великому казахскому поэту и мыслителю, который уже стал легендой", - отметил Салим Бабуллаоглу.

Основное панельное заседание вёл президент Академии журналистики Казахстана Сагымбай Козыбаев. Было зачитано письмо государственного советника Минтимера Шаймиева, представлены видеообращения председателя Союза писателей Азербайджана, народного писателя Анара Рзаева, президента ТЮРКСОЙ Султана Раева, президента Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой, советника Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, выдающегося таджикского писателя Тимура Зульфикарова.

Академик Низами Джафаров выступил с докладом, в котором отметил значимость произведения "Аз и Я" в развитии литературной мысли, где главным сюжетом является драматическое обретение народами своего самосознания в диалоге друг с другом.

Салим Бабуллаоглу от имени Союза писателей Азербайджана вручил Олжасу Сулейменову новоучреждённую и первую медаль СПА "Мухаммед Физули", подчеркнув, что к Мастеру слова мы относимся с таким же тёплым чувством, как к нашим азербайджанским классикам - Анару, Эльчину, Исе Гусейнову, Юсифу и Вагифу Самедоглу. В Азербайджане Олжаса Сулейменова всегда вспоминают с большим уважением и почтением, искренне любят, и никогда не забывают его поддержку в трудные моменты для нашего народа.

Профессор Тельман Велиханлы выступил с докладом "Истоки тюрко-славяноведения в "Аз и Я"", доктор Агаверди Халилов - "Аз и Я" как основополагающая книга Евразии", Азер Туран - "Аз и Я", возвещающая победу Тюркского единства", Салим Бабуллаоглу - "Аз и Я": заметки на полях во время чтения".

Во время мероприятия народному писателю Азербайджана Эльмире Ахундовой была адресована медаль "Олжас Сулейменов" в номинации "Лучший публицист", учреждённая Академией журналистики Казахстана.

Одним из интересных моментов конференции стали две представленные книги: новое издание "Аз и Я" с предисловием Олжаса Сулейменова, а также сборник "Документы несчастливого назначения", подробно описывающий хронологию преследований и репрессивных действий, связанных с книгой.

Ранее мы сообщали, что в издательстве ХАН, в серии "Азербайджанская литература" вышла книга азербайджанского писателя-фантаста, публициста, биолога Александра Хакимова "Кофе по-марсиански".