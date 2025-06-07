фантастика, космос и Баку в одной книге

В издательстве ХАН, в серии "Азербайджанская литература" вышла книга азербайджанского писателя-фантаста, публициста, биолога Александра Хакимова "Кофе по-марсиански" (избранные места из "космического" блокнота), сообщает Day.Az.

Автор книги в течение последних лет вел для себя своеобразный "дневник", отмечая в нем наиболее выдающиеся успехи в деле освоения и изучения космического пространства, предпринимаемые разными странами, а также свои мысли по этому поводу.

"Охват тем весьма широк - от первобытных времен до самых новейших технических достижений. И, хотя речь идет о Вселенной, осью вращения для меня всегда остается мой родной город Баку", - сказал автор.

По его словам, к подготовке книги его подвигли в основном два события: ТЕХНОФЕСТ, проведенный в Баку в мае 2022 года, и 74-й Международный конгресс по астронавтике в Баку в октябре 2023 года. Книга посвящена светлой памяти известного писателя-фантаста, военного моряка, фронтовика, урожденного бакинца Евгения Львовича Войскунского.

В книге использованы графические работы современного украинского художника Виктора Зинченко. "Кофе по-марсиански" может рассматриваться как образец "космической журналистики". Книга адресована широкому кругу читателей.

Ранее мы сообщали, что YARAT объявил приём заявок на Неделю перформансов в рамках выставки "Однажды море".