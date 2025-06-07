Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило водителей об опасностях, возникающих на дорогах во время внезапных дождей.

Как передает Day.Az, в обращении ведомства отмечается, что в последние дни из-за внезапных и интенсивных осадков на дорожном покрытии быстро скапливается вода, что создает серьёзные риски при движении транспорта.

"В таких случаях на поверхности дороги образуются водяные слои, которые не всегда заметны. При въезде на такие участки может возникнуть эффект аквапланирования - то есть потеря контакта между шинами и дорожным покрытием. Это особенно опасно на высоких скоростях. Резкое торможение или неожиданный поворот руля в таких условиях может привести к потере управления, что значительно увеличивает риск аварии", - говорится в сообщении.

Главное управление дорожной полиции рекомендует водителям строго соблюдать правила с учётом погодных условий и состояния дороги. Не превышать допустимую скорость в дождливую погоду, постоянно следить за техническим состоянием шин, особенно за глубиной протектора, при въезде в лужу сохранять стабильное положение руля и избегать торможения, увеличивать дистанцию до других транспортных средств.

"Помните, что невидимые водяные слои могут создавать неожиданную опасность на дороге. Каждый водитель, соблюдая правила в зависимости от погодных и дорожных условий, обеспечивает безопасность как себе, так и другим участникам движения", - подчеркнули в управлении.