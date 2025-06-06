Раскрыты подробности ссоры Трампа и Маска
Заявление предпринимателя Илона Маска, что президент США Дональд Трамп может фигурировать в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна, могут стать точкой невозврата в их ссоре. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Несколько человек, знакомых с происходящим за кулисами и отчаянно звонивших друг другу, пытаясь погасить разгорающуюся вражду, назвали [слова Маска про "файлы Эпштейна"] переломным моментом, после которого пути назад уже не будет", - говорится в публикации.
Телеканал отмечает, что прежде Трамп и Маск спорили в основном о вопросах политики, однако теперь их ссора перешла на личный уровень. Многие опрошенные CNN свидетели конфликта заявили, что ожидали подобного развития событий, но были удивлены тому, насколько быстро это произошло.
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