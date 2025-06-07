В Турции горят леса

В Турции вспыхнул лесной пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, пожар произошел в районе Ислахие провинции Газиантеп.

Для тушения пожара, вспыхнувшего по неизвестной причине, были направлены два вертолета и пожарные машины.

Пожар, который 2,5 часа тушили пожарные бригады, нанес ущерб площади в 5 гектаров.

Ранее мы сообщали, что в немецком Дрездене загорелся культурный объект.