В немецком Дрездене загорелся культурный объект

В немецком городе Дрезден произошел сильный пожар в здании бывшей государственной оперетты.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild, сославшись на пожарную службу и собственные источники.

По информации, к месту происшествия были привлечены около 60 сотрудников пожарной службы. Причина возгорания неизвестна. Над зданием образовалось большое облако дыма. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов двух домов, расположенных наиболее близко к загоревшемуся зданию. Никакой информации о пострадавших не поступало.

В настоящее время здание, где произошел пожар, пустует. Однако в период с 1947 по 2016 годы здесь находилась государственная оперетта.

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