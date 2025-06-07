Извержение вулкана Фуэго в Гватемале

В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла.