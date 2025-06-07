https://news.day.az/world/1758676.html Извержение вулкана Фуэго в Гватемале - ВИДЕО В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла.
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале - ВИДЕО
В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла.
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