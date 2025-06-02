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Над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла - ВИДЕО

Над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство ANSA. На нынешнем этапе вулканическая активность не препятствует работе местного аэропорта в Катании.