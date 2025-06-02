https://news.day.az/world/1757511.html Над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла - ВИДЕО Над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство ANSA. На нынешнем этапе вулканическая активность не препятствует работе местного аэропорта в Катании.
Над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла - ВИДЕО
Над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство ANSA.
На нынешнем этапе вулканическая активность не препятствует работе местного аэропорта в Катании.
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