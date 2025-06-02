Над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла

Над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство ANSA.

На нынешнем этапе вулканическая активность не препятствует работе местного аэропорта в Катании.