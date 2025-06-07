Курык и Алят свяжут паромным маршрутом

Инвестиционный проект, направленный на развитие паромных перевозок по Каспийскому морю, был обсужден в ходе встречи акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с председателем совета директоров Georgian Industrial Group Давидом Бежуашвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области, инвестор из Грузии построил специальные суда для обеспечения регулярных грузоперевозок по Каспийскому морю.

С сентября 2025 года эти суда перейдут в управление казахстанской компании MSC Middle Corridor Maritime, которая впервые намерена выполнять регулярные рейсы по маршруту "Курык - Алят - Курык" под флагом Казахстана. Планируется, что маршрут будет обслуживаться 8 - 9 раз в месяц. Одно судно способно одновременно перевозить до 54 фур.

Кроме того, флот компании пополнится еще четырьмя паромами - по два судна в год до 2027 года. Также ведутся переговоры о расширении сотрудничества с другими паромными операторами.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что данная инициатива придаст значительный импульс развитию региональной логистики.

"Этот проект имеет стратегическое значение не только для Мангистау, но и для всей нашей страны. Мы всегда открыты к установлению партнерских отношений с зарубежными и отечественными инвесторами. Паромные перевозки увеличивают грузооборот, способствуют росту внешней торговли, позволяют более эффективно управлять транспортными потоками", - заявил глава региона.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане запускается новый регулярный ж/д рейс.