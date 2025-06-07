Вниманию водителей:

Обнародована ​​ситуация на автотрассах Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что 7 июня из-за дождей и тумана, в некоторых регионах ожидается ограничение видимости на дорогах до 500-1000 метров.