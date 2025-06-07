https://news.day.az/society/1758678.html Вниманию водителей: на дорогах ухудшится видимость Обнародована ситуация на автотрассах Азербайджана. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Сообщается, что 7 июня из-за дождей и тумана, в некоторых регионах ожидается ограничение видимости на дорогах до 500-1000 метров.
Вниманию водителей: на дорогах ухудшится видимость
Обнародована ситуация на автотрассах Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Сообщается, что 7 июня из-за дождей и тумана, в некоторых регионах ожидается ограничение видимости на дорогах до 500-1000 метров.
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