Европа проигрывает свою самую грязную войну

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том, гуманитарном кризисе в Европе, вызванным наркотическими веществами.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Европейский союз оказался в эпицентре наркологической катастрофы, масштабы которой уже невозможно игнорировать. Согласно последнему отчету Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EUDA), опубликованному в Лиссабоне, Европа переживает системный обвал в борьбе с наркотиками. Число наркозависимых приближается к отметке 25 миллионов, а сам рынок стал не просто крупнейшим в истории региона - он мутировал в автономную криминальную систему, питаемую коррупцией, бездействием институтов и беспрецедентной технической адаптацией наркокартелей.

Речь уже не идет о "проблеме". Это - гуманитарный кризис с отчетливо выраженной криминально-политической подоплёкой.

Синтетический шторм: как Европа проигрывает войну с наркотиками нового поколения

Европейский рынок наркотиков вступил в новую фазу - тихую, но масштабную химическую войну, которую ЕС, похоже, проигрывает еще до объявления мобилизации. На смену уличной кустарной наркоторговле пришли транснациональные, технологически оснащённые картели, использующие лазейки в законах, логистику легального фармрынка и правовую разобщённость внутри самого Евросоюза.

По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EUDA), с 2009 года на территории ЕС было выявлено 88 новых синтетических опиоидов. Эти вещества - не героин, не метадон и даже не фентанил. Это - химически "модифицированные монстры", созданные в подпольных лабораториях Китая, Индии и Восточной Европы, затем легализуемые через фармакологические "лазейки", оформленные под БАДы, анальгетики или ветеринарные препараты.

Особую тревогу вызывает категория веществ, называемых нитазенами. Они были синтезированы ещё в 1950-х в лабораториях американской компании Sterling-Winthrop как часть исследовательского проекта по созданию анальгетиков. Однако из-за их чудовищной силы - в 100-800 раз сильнее морфина - промышленного производства так и не началось.

В XXI веке нитазены неожиданно "возродились" в черных лабораториях, и сегодня их активно вводят в оборот. Наиболее часто фиксируются isotonitazene, metonitazene, protonitazene - вещества, чей летальный порог составляет менее 1 миллиграмма, то есть "спичечная головка" может убить взрослого человека.

В отчёте EUDA за 2023 год нитазены названы "особым объектом мониторинга" и связаны со всплеском смертей в Эстонии, Латвии и Бельгии. По данным лаборатории токсикологии Университета Тарту, только в 2022-2023 годах в Эстонии зафиксировано не менее 78 летальных случаев, связанных с нитазенами, а в Латвии они составляют до 45% всех случаев передозировки.

Здесь важно понять: речь не идёт о подпольной варке в подвале. Нитазены встраиваются в цепочки легального фармрынка. В ряде случаев их фиксируют в контрафактных препаратах, продаваемых как оксикодон, трамадол, диазепам. В 2022 году польская полиция изъяла 12 000 упаковок поддельного диазепама, в которых был обнаружен etonitazepyne - производное нитазена.

Более того, в ЕС до сих пор нет единой системы проверки фармацевтических поставок, особенно при онлайн-заказах. По данным Доклада Европейской комиссии по борьбе с контрафактной продукцией (COM(2023) 106 final), 37% всех изъятых фармпрепаратов в 2022 году были заказаны через интернет, где отсутствует надзор.

EUDA в своём отчёте прямо заявляет: "Рост числа и разнообразия сильнодействующих веществ опережает возможности системы мониторинга и контроля в ЕС". Причина - разобщённость правовых режимов. Например, вещества, запрещённые в Германии, могут оставаться легальными в Литве или Чехии. Ни один из 88 новых синтетических опиоидов не включён в Приложение II к Рамочной конвенции Совета ЕС 2004/757/JHA, что означает отсутствие общесоюзного запрета.

В 2018 году был принят Регламент (ЕС) 2017/2101, призванный ускорить включение новых психоактивных веществ в список запрещённых. Однако, по словам специалистов из EMCDDA, "процесс всё ещё занимает в среднем 18-24 месяца", тогда как синтетические лаборатории "выпускают новые формулы за 8-12 недель".

Синтетические опиоиды сегодня - это высокомаржинальный бизнес, способный конкурировать с легальной фармакологией. По данным Europol, тонна производного нитазена обходится в $4 000, при этом на уличном уровне продажа по миллиграммам даёт прибыль свыше $15 миллионов. И если героин требует мака, логистики и рисков, то производство нитазенов - это лаборатория площадью 20 м² и PDF-рецепт из даркнета.

Картели модернизировались. Они работают как венчурные стартапы, используют блокчейн для переводов, криптовалюту для логистики, дронов - для перевозок через границы. В мае 2023 года в Роттердаме был разоблачён узел доставки, где синтетические опиоиды фасовались на упаковочной линии, полностью имитирующей фармзавод. В качестве "ширмы" - офшорная компания, зарегистрированная в Ирландии.

Ни одна директива ЕС не предусматривает механизма экстренного запрета нового вещества без подтверждённой смертности. Например, только после 30 зафиксированных смертей в Чехии, Германии и Швеции, вещества класса 2-benzyl benzimidazole opioids были внесены в национальные списки. И это при том, что в США и Канаде они уже давно классифицируются как Schedule I Substances.

Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Европарламента (LIBE) в 2022 году выпустил доклад COM(2022) 541 final, в котором прямо признал: "Межинституциональная координация в вопросах наркотической политики остаётся фрагментированной и запаздывающей".

Факты таковы:

За 2023 год на рынке ЕС появилось 31 новое психоактивное вещество , из них 9 - синтетические опиоиды (данные EU Early Warning System);

, из них (данные EU Early Warning System); Более 60% наркопреступлений в Европе в 2022 году были связаны не с героином или кокаином, а с синтетикой и фальсифицированными лекарствами (данные Eurostat);

в Европе в 2022 году были связаны не с героином или кокаином, а с (данные Eurostat); В 14 странах ЕС отсутствует обязательная проверка фармсерий на наличие сильнодействующих примесей;

на наличие сильнодействующих примесей; Средний срок между выявлением вещества и запретом - от 18 до 26 месяцев.

Пока европейские бюрократы обсуждают очередные рекомендации и рамочные директивы, на улицы Антверпена, Берлина и Таллина выходят партии новых синтетических опиоидов, которые не знают границ, не нуждаются в маке и убивают без следов. Это уже не эпидемия - это новая форма гибридной угрозы: дешевая, мобильная, массовая и абсолютно смертельная.

Единственный шанс Европы - создание общеевропейского агентства быстрого реагирования, с правом экстренного запрета, едиными стандартами и цифровой системой слежения за наркотическим рынком в реальном времени. Но пока этого нет, наркокартели выигрывают - не просто партию, а всю войну.

Убийственная статистика

В 2025 году Европейский союз столкнулся с беспрецедентным ростом числа смертей от передозировок и увеличением потребления наркотиков среди молодежи. Согласно последнему отчету Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EUDA), ситуация достигла критической точки.

В 2023 году в странах ЕС было зарегистрировано более 7 500 смертей, связанных с употреблением наркотиков, что на 400 случаев больше, чем в 2022 году. Примерно 70% этих смертей были вызваны полинаркотическим отравлением, то есть сочетанием нескольких веществ, таких как фентанил с алкоголем, героин с синтетическими катинонами или метадон с антидепрессантами. Такие комбинации затрудняют эффективное медицинское вмешательство и часто приводят к летальному исходу.

Особую тревогу вызывает рост числа смертей среди молодежи. В Финляндии, например, в 2023 году 29% всех смертей от передозировок приходилось на лиц младше 25 лет. В Австрии этот показатель составил 25%, в Люксембурге - 22%, а в Венгрии - 20%.

Каннабис остается самым распространенным нелегальным наркотиком в Европе. Около 24 миллионов взрослых (8,4% населения в возрасте от 15 до 64 лет) сообщили о его употреблении в течение последнего года . Особенно заметен рост потребления среди молодежи в возрасте 15-34 лет.

Кроме того, наблюдается увеличение содержания ТГК (тетрагидроканнабинола) в продуктах из каннабиса. Среднее содержание ТГК в смоле каннабиса удвоилось за последнее десятилетие, достигнув 23% в 2023 году, по сравнению с 11% в растительном каннабисе . Это повышает риск психических расстройств, особенно среди молодых потребителей.

Кокаин стал вторым по распространенности нелегальным наркотиком в Европе после каннабиса. В 2023 году было изъято рекордное количество кокаина - 419 тонн, что на 30% больше, чем в 2022 году. Основные порты ввоза - Бельгия, Испания и Нидерланды . Увеличение доступности кокаина привело к росту его потребления и связанным с этим проблемам общественного здравоохранения.

EUDA подчеркивает необходимость усиления систем мониторинга и раннего предупреждения, а также межведомственного сотрудничества для эффективного реагирования на растущие угрозы, связанные с наркотиками . Также рекомендуется пересмотреть подходы к предоставлению налоксона и адаптировать модели ухода для более эффективного реагирования на случаи употребления новых синтетических опиоидов.

Без скоординированных и оперативных мер Европа рискует столкнуться с еще более серьезным кризисом, угрожающим здоровью и благополучию ее граждан.

Кокаиновый шторм 2025: Европа на грани

В 2025 году Европейский союз столкнулся с беспрецедентным ростом объемов изъятого кокаина, что свидетельствует не столько о победах правоохранительных органов, сколько о масштабах и глубине проникновения наркотрафика в экономику и общество Европы.

Согласно последнему отчету Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EUDA), в 2023 году на территории ЕС было изъято рекордное количество кокаина - 419 тонн, что на 30% больше, чем в 2022 году (323 тонны). Это седьмой год подряд, когда фиксируется рост объемов изъятий, что указывает на увеличение предложения наркотика на рынке .

Основные объемы изъятий пришлись на Бельгию (123 тонны), Испанию (118 тонн) и Нидерланды (59 тонн), что составляет 72% от общего количества. Порты этих стран, особенно Антверпен, стали ключевыми точками входа для кокаина в Европу .

Порт Антверпен превратился в основной хаб для ввоза кокаина в ЕС. Через него проходит более 30% всего наркотрафика. Сложность контроля обусловлена высоким объемом грузоперевозок и использованием современных методов сокрытия наркотиков, включая внедрение в легальные цепочки поставок .

Кроме того, в 2025 году была раскрыта крупная операция по ввозу кокаиновой пасты из Колумбии в Бельгию, где наркотик перерабатывался в подпольных лабораториях. В результате совместной операции бельгийской и итальянской полиции при поддержке Европола были арестованы 14 человек, включая членов итальянской семьи, организовавшей трафик .

По данным Европола, организованная преступность в Европе становится все более сложной и опасной. Преступные сети используют современные технологии, включая искусственный интеллект, для оптимизации своих операций, что затрудняет их выявление и пресечение .

Комиссар ЕС по внутренним делам Магнус Бруннер отметил, что организованная преступность достигла уровня системной угрозы, подрывая основы политической, экономической и социальной стабильности Европы .

Особую обеспокоенность вызывает вовлечение несовершеннолетних в наркоторговлю. В Бельгии за 2023 год было зафиксировано более 400 случаев участия подростков в логистике наркорынка. Молодые люди привлекаются к перевозке и распространению наркотиков, что свидетельствует о глубокой социальной проблеме и необходимости срочных мер по предотвращению подобных случаев .

Рекордные объемы изъятого кокаина в 2025 году подчеркивают неэффективность текущих стратегий борьбы с наркотрафиком. Необходим комплексный подход, включающий усиление международного сотрудничества, внедрение современных технологий в работу правоохранительных органов и проведение профилактических мероприятий среди молодежи. Только скоординированные действия на всех уровнях могут остановить распространение наркотиков и сохранить безопасность и стабильность в Европе.

Почему это не просто эпидемия

В 2025 году Европейский союз столкнулся с беспрецедентным ростом распространения синтетических наркотиков, что превратилось из проблемы здравоохранения в системный кризис, затрагивающий безопасность, экономику и социальную стабильность региона.

Согласно Европейскому докладу о наркотиках 2025 года, в 2023 году в странах ЕС было изъято рекордное количество кокаина - 419 тонн, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Основные объемы изъятий пришлись на Бельгию (123 тонны), Испанию (118 тонн) и Нидерланды (59 тонн), что составляет 72% от общего количества. Порты этих стран, особенно Антверпен, стали ключевыми точками входа для кокаина в Европу.

Однако, по мнению экспертов, такие объемы изъятий свидетельствуют не столько о победах правоохранительных органов, сколько о масштабах и глубине проникновения наркотрафика в экономику и общество Европы.

Организованные преступные группы используют современные технологии, включая искусственный интеллект, для оптимизации своих операций, что затрудняет их выявление и пресечение. Эти группы внедряются в легальные цепочки поставок, используют коррупцию и запугивание сотрудников портов и логистических компаний. В порту Гамбурга в 2023 году было изъято 43 тонны кокаина, что вдвое больше, чем в 2022 году.

Комиссар ЕС по внутренним делам Магнус Бруннер отметил, что организованная преступность достигла уровня системной угрозы, подрывая основы политической, экономической и социальной стабильности Европы.

Особую обеспокоенность вызывает вовлечение несовершеннолетних в наркоторговлю. В Бельгии за 2023 год было зафиксировано более 400 случаев участия подростков в логистике наркорынка. Молодые люди привлекаются к перевозке и распространению наркотиков, что свидетельствует о глубокой социальной проблеме и необходимости срочных мер по предотвращению подобных случаев.

Кроме того, наблюдается увеличение потребления каннабиса среди молодежи. Около 24 миллионов взрослых в ЕС сообщили о его употреблении в течение последнего года, при этом резкий всплеск наблюдается среди лиц в возрасте 16-25 лет. Опросы в Германии, Франции и Нидерландах фиксируют снижение психологического барьера - молодые люди не считают употребление наркотиков чем-то опасным.

Алексис Гоосдел, директор Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EUDA), подчеркнул необходимость системных решений: от единой базы данных до комплексных превентивных мер на уровне ЕС. Он отметил, что "мы больше не имеем дело с маргинальными структурами. Мы сталкиваемся с высокоорганизованным, технологичным и безжалостным рынком, который интегрировался в экономику ЕС".

В ответ на эти вызовы Европейская комиссия разработала стратегию внутренней безопасности ProtectEU, направленную на усиление борьбы с организованной преступностью, включая меры по отслеживанию финансовых потоков и конфискации незаконных доходов.

Ситуация с наркотиками в Европе в 2025 году требует комплексного подхода, включающего усиление международного сотрудничества, внедрение современных технологий в работу правоохранительных органов и проведение профилактических мероприятий среди молодежи. Только скоординированные действия на всех уровнях могут остановить распространение наркотиков и сохранить безопасность и стабильность в Европе.

Куда катится Европа?

Ситуация ставит под сомнение саму эффективность европейского интеграционного проекта. В условиях, когда наркотрафик пересекает границы быстрее, чем информация об этом доходит до полиции, национальные органы остаются парализованы. Германия, Франция, Испания, Италия действуют по-разному, применяют разные стандарты, не обмениваются оперативной информацией в режиме реального времени.

Итог - 25 миллионов зависимых, тысячи смертей в год, растущая организованная преступность, коррумпированные порты, разваливающиеся судебные системы, деградация молодёжи. Европейский наркорынок уже не просто подполье - он стал новой тенью над проектом Евросоюза, способной разрушить его изнутри.

...Проблема наркотиков в Европе больше не вопрос полиции, здравоохранения или даже юстиции. Это - рентген самого проекта под названием "Европейский союз". Где на одной чаше весов - декларации о свободе, правах и гуманизме, а на другой - упакованные в бананы 400 тонн кокаина, растворённый в каплях для носа нитазен и подростки с рюкзаками, набитыми "смертью на граммы".

Старый Континент, некогда бывший символом цивилизационного порядка, теряет контроль над собственной реальностью. На местах правят не министры, а криминальные синдикаты, не законы, а логистика, не суды, а блокчейн-серверы в Панаме. Правила глобализованной нарковойны пишутся не в парламентских комитетах, а в лабораториях Пуна и Дар-эс-Салама, где за неделю можно синтезировать вещество, которое убьёт быстрее, чем Брюссель его распознает.

Вопрос сегодня не в том, могут ли европейские государства победить наркотики. Вопрос - остались ли они ещё государствами.

Если Европа хочет выжить, она должна отказаться от своей самой опасной иллюзии: что свобода без контроля - это прогресс. Потому что в наркорынке 2025 года именно эта "свобода" поставила демократии на колени.

Выбор теперь ясен: или континент создаёт систему быстрого, жёсткого, транснационального реагирования, с единой наркополитикой, цифровым мониторингом, децентрализованной юстицией и реальной политической волей - или будет дальше вести споры о правах потребителей с крышами, через которые каждый день проваливаются килограммы фентанила.

История не ждёт. Европа либо станет субъектом, либо - рынком. И, как показывает статистика, килограмм за килограммом она уже делает выбор.