В Греции зафиксировано землетрясение

В Греции произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, сила землетрясения составила 5,2 балла.

Землетрясение произошло в регионе Ойон-Орос в 15:46 по местному времени.

Ранее мы сообщали, что землетрясение магнитудой 5.4 зарегистрировано неподалеку от побережья Папуа - Новой Гвинеи.