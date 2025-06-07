https://news.day.az/world/1758787.html

В Греции зафиксировано землетрясение

В Греции произошло землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, сила землетрясения составила 5,2 балла. Землетрясение произошло в регионе Ойон-Орос в 15:46 по местному времени. Ранее мы сообщали, что землетрясение магнитудой 5.4 зарегистрировано неподалеку от побережья Папуа - Новой Гвинеи.