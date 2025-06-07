https://news.day.az/world/1758691.html Еще в одной стране зафиксировано землетрясение Землетрясение магнитудой 5.4 зарегистрировано неподалеку от побережья Папуа - Новой Гвинеи. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 441 км к северу от столицы Порт-Морсби. Очаг залегал на глубине 182 км. Угроза цунами не объявлялась.
Еще в одной стране зафиксировано землетрясение
Землетрясение магнитудой 5.4 зарегистрировано неподалеку от побережья Папуа - Новой Гвинеи.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 441 км к северу от столицы Порт-Морсби. Очаг залегал на глубине 182 км.
Угроза цунами не объявлялась.
Ранее мы сообщали о мощном землетрясении в Чили.
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