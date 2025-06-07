Еще в одной стране зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.4 зарегистрировано неподалеку от побережья Папуа - Новой Гвинеи.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 441 км к северу от столицы Порт-Морсби. Очаг залегал на глубине 182 км.

Угроза цунами не объявлялась.

Ранее мы сообщали о мощном землетрясении в Чили.