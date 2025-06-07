Мощное землетрясение в Чили

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Атакама в южноамериканской стране Чили.

Как передает Day.Az, геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 52 километрах к юго-западу от города Диего-де-Альмагро в Атакаме.

Землетрясение произошло на глубине около 76,6 километра.

После землетрясения не было объявлено предупреждение о цунами. По первым данным, жертв и материальных потерь в результате землетрясения нет.

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