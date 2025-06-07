В ЮАР надувной замок взмыл в воздух вместе с детьми

В южноафриканском городе Крюгерсдорп произошёл опасный инцидент. Надувной замок, установленный для детских развлечений, взлетел в воздух более чем на 10 метров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В момент происшествия на аттракционе находились дети. Двое из них упали на землю и получили серьёзные травмы.

Инцидент произошёл внезапно, причины происшествия уточняются.