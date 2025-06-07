https://news.day.az/world/1758662.html В ЮАР надувной замок взмыл в воздух вместе с детьми - ВИДЕО В южноафриканском городе Крюгерсдорп произошёл опасный инцидент. Надувной замок, установленный для детских развлечений, взлетел в воздух более чем на 10 метров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В момент происшествия на аттракционе находились дети. Двое из них упали на землю и получили серьёзные травмы.
В ЮАР надувной замок взмыл в воздух вместе с детьми - ВИДЕО
В южноафриканском городе Крюгерсдорп произошёл опасный инцидент. Надувной замок, установленный для детских развлечений, взлетел в воздух более чем на 10 метров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В момент происшествия на аттракционе находились дети. Двое из них упали на землю и получили серьёзные травмы.
Инцидент произошёл внезапно, причины происшествия уточняются.
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