Иран ожидает увеличение транзита при достижении соглашения с США

Соглашение с США по ядерной программе может положительно повлиять на увеличение транзита через Иран.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом сказал в ходе брифинга генеральный директор Управления международных грузоперевозок и транзита Иранской дорожно-транспортной организации Джавад Хедаяти.

"При этом важным вопросом является отмена санкций, введенных против страны. Отмена санкций в отношении финансов, страхования, банковских услуг, инвестиций окажет прямое положительное влияние на сферу транзита", - сказал он.

Ранее между Ираном и США состоялись четыре раунда переговоров - 12, 19, 26 апреля и 11 мая. Переговоры проходили при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Сейед Аббас Арагчи, а американскую - специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Первый, третий и четвёртый раунды прошли в Маскате, столице Омана, а второй - в Риме, столице Италии.

Напомним, что в ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с иранской ядерной программой. За прошедший период санкции коснулись экспорта иранской нефти, более 700 банков, компаний и физических лиц.

А в конце 2020 года иранский парламент, ссылаясь на введение санкций против Ирана, принял решение о реализации стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.

Ранее мы сообщали, что США пригрозили Ирану.