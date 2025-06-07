США пригрозили Ирану

Власти Ирана не должны заниматься обогащением урана, иначе их будут ждать последствия со стороны Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам.

Его попросили прокомментировать слова верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который заявил, что его страна должна иметь возможность обогащать уран.

"Они не будут обогащать уран. Если они будут обогащать, то нам придется действовать по-другому. И я не очень хочу делать это по-другому, но у нас не будет выбора. Не будет никакого обогащения", - ответил Трамп.

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