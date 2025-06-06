США наказали десятки компаний за помощь Ирану

Соединённые Штаты Америки ввели санкции против 10 физических и 27 юридических лиц под предлогом борьбы с отмыванием денег в интересах Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Госдепартамента США.

По утверждению официальных лиц США, лица и компании, включённые в санкционный список, участвовали в схеме, которая привела к отмыванию нескольких миллиардов долларов.

Отмечается, что отмывание этих средств осуществлялось путём продажи нефти и других товаров в обход санкций, введённых против Ирана.