https://news.day.az/world/1758652.html США наказали десятки компаний за помощь Ирану Соединённые Штаты Америки ввели санкции против 10 физических и 27 юридических лиц под предлогом борьбы с отмыванием денег в интересах Ирана. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Госдепартамента США.
США наказали десятки компаний за помощь Ирану
Соединённые Штаты Америки ввели санкции против 10 физических и 27 юридических лиц под предлогом борьбы с отмыванием денег в интересах Ирана.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Госдепартамента США.
По утверждению официальных лиц США, лица и компании, включённые в санкционный список, участвовали в схеме, которая привела к отмыванию нескольких миллиардов долларов.
Отмечается, что отмывание этих средств осуществлялось путём продажи нефти и других товаров в обход санкций, введённых против Ирана.
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