Стало известно, чем обернется для Пентагона отказ от услуг компании Маска

Возможный отказ госструктур США от сотрудничества с компанией SpaceX Илона Маска может иметь серьезные последствия для американской национальной безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал The War Zone.

В издании отметили, что американский военный и разведывательный аппарат в значительной мере полагается на компанию Маска в вопросах космических запусков и услуг космической связи.

Кроме того, SpaceX должна сыграть важную роль в разработке системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", идею создания которой выдвинул президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что Маск предложил создать новую американскую партию.