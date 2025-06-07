https://news.day.az/world/1758780.html Стало известно, чем обернется для Пентагона отказ от услуг компании Маска Возможный отказ госструктур США от сотрудничества с компанией SpaceX Илона Маска может иметь серьезные последствия для американской национальной безопасности. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал The War Zone.
Стало известно, чем обернется для Пентагона отказ от услуг компании Маска
Возможный отказ госструктур США от сотрудничества с компанией SpaceX Илона Маска может иметь серьезные последствия для американской национальной безопасности.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал The War Zone.
В издании отметили, что американский военный и разведывательный аппарат в значительной мере полагается на компанию Маска в вопросах космических запусков и услуг космической связи.
Кроме того, SpaceX должна сыграть важную роль в разработке системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", идею создания которой выдвинул президент США Дональд Трамп.
Ранее стало известно, что Маск предложил создать новую американскую партию.
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