https://news.day.az/society/1758737.html В Джалилабаде "Ford" упал в канал - пострадало пятеро В Джалилабадском районе произошло ДТП, пострадали 5 человек. Как передает Day.Az, на дороге Узунтепе-Гюнешли автомобиль марки "Ford" потерял управление и упал в придорожный канал. На место происшествия привлечены спасатели МЧС.
В Джалилабаде "Ford" упал в канал - пострадало пятеро
В Джалилабадском районе произошло ДТП, пострадали 5 человек.
Как передает Day.Az, на дороге Узунтепе-Гюнешли автомобиль марки "Ford" потерял управление и упал в придорожный канал. На место происшествия привлечены спасатели МЧС.
Из находившихся в машине 6 человек (4 женщины, двое мужчин) 5 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в центральную районную больницу. Трое из них выписаны на амбулаторное лечение. Лечение двух человек продолжается в больнице.
По факту проводится расследование.
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