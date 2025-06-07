Азербайджан и Чехия провели политконсультации

6 июня 2025 года в Праге состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Чехии.

Как сообщили Day.Az в МИД, делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, делегацию Чехии - заместитель министра иностранных дел Ян Марьян.

В ходе консультаций был проведен обмен мнениями о перспективах развития политических отношений между двумя странами, подчеркнута важность взаимных визитов и контактов в рамках международных мероприятий для содействия постоянному политическому диалогу.

В контексте сотрудничества в экономической сфере обсуждались возможности увеличения двустороннего товарооборота, а также реализации совместных проектов в таких сферах, как энергетика, транспорт, высокие технологии.

Была высоко оценена стратегическая роль Азербайджана в рамках важных транспортных проектов, инициатором и активным партнером которых является Азербайджан, в том числе, инициативы "Средний коридор".

На встрече также была предоставлена подробная информация о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и факторах, препятствующих этому процессу, шагах, предпринимаемых Азербайджаном для обеспечения устойчивого мира, а также о минной проблеме на освобожденных территориях и проводимых там масштабных работах по восстановлению.

В завершение стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в региональной и международной повестке дня.

В ходе визита Ф. Рзаев также провел другие двусторонние встречи, принял участие в круглых столах с представителями ведущих аналитических и "мозговых" центров.