"Кяпаз" вернул своего полузащитника

Клуб "Кяпаз" официально объявил о возвращении полузащитника Фарида Набиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 26-летний футболист заключил с гянджинским клубом контракт сроком на один год.

Набиев уже выступал за "Кяпаз" в сезоне 2022/2023, провел 30 матчей в чемпионате, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

Последним клубом хавбека был столичный "Сабах".

Возвращение в Гянджу стало очередным этапом в карьере игрока, который хорошо знаком болельщикам клуба.