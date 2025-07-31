https://news.day.az/sport/1771176.html "Кяпаз" вернул своего полузащитника Клуб "Кяпаз" официально объявил о возвращении полузащитника Фарида Набиева. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 26-летний футболист заключил с гянджинским клубом контракт сроком на один год.
"Кяпаз" вернул своего полузащитника
Клуб "Кяпаз" официально объявил о возвращении полузащитника Фарида Набиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 26-летний футболист заключил с гянджинским клубом контракт сроком на один год.
Набиев уже выступал за "Кяпаз" в сезоне 2022/2023, провел 30 матчей в чемпионате, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.
Последним клубом хавбека был столичный "Сабах".
Возвращение в Гянджу стало очередным этапом в карьере игрока, который хорошо знаком болельщикам клуба.
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