Туристы назвали самые разочаровавшие их города Европы

Пользователи Reddit перечислили города Европы, которые произвели на них наиболее отталкивающее впечатление. Среди наиболее популярных ответов нередко встречается столица Бельгии - Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я просто не могу любить этот город и людей, которые там живут. Просто фу. Мусор на тротуарах, постоянная вонь, люди дружелюбны снаружи, но гнилые внутри. Отвратительно", - написала одна из путешественниц о Брюсселе.

Кроме того, нередко упоминались два города, традиционно пользующихся популярностью у туристов - Милан и Афины. Про Милан один из туристов написал, что это "самый уродливый и разочаровывающий город", в котором ему когда-либо довелось побывать. Греческую же столицу описали фразой: "Много мусора в общественных местах, исторические памятники не ухожены, заросли сорняками, покрыты граффити, как, впрочем, и курсирующие по стране поезда".

"Мой выбор - Цюрих. Это странная смесь немецкого аутизма и какой-то странной формы скандинавского утилитаризма. Он безликий, скучный, безжизненный, еда - дрянь, все ужасно дорого. Это просто унылое место с потрясающими пейзажами вокруг, в котором крутятся огромные деньги", - написал еще один участник обсуждения.

Другими вариантами ответов стали Париж, Рим, Стамбул, Братислава, Дортмунд, Шарлеруа, Тирана, Роттердам и Дублин.