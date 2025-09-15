Невиданное ранее шоу тысяч дронов в Китае

В городе Чунцин в честь визита американского баскетболиста Стефена Карри устроили шоу дронов - более 5000 беспилотников нарисовали его портрет и фирменный трёхочковый бросок.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: