https://news.day.az/unusual/1780528.html Невиданное ранее шоу тысяч дронов в Китае - ВИДЕО В городе Чунцин в честь визита американского баскетболиста Стефена Карри устроили шоу дронов - более 5000 беспилотников нарисовали его портрет и фирменный трёхочковый бросок. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Невиданное ранее шоу тысяч дронов в Китае - ВИДЕО
В городе Чунцин в честь визита американского баскетболиста Стефена Карри устроили шоу дронов - более 5000 беспилотников нарисовали его портрет и фирменный трёхочковый бросок.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре