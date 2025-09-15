Силы ПВО Китая сбили метеорит

В провинции Шаньдун в Китае силы ПВО, предположительно сбили болид (метеорит) во избежание возможных жертв при падении.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Есть версия и о том, что на видео сбитие НЛО. Пока официальных комментариев нет.

Представляем вашему вниманию данное видео: