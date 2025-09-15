https://news.day.az/world/1780452.html Силы ПВО Китая сбили метеорит - ВИДЕО В провинции Шаньдун в Китае силы ПВО, предположительно сбили болид (метеорит) во избежание возможных жертв при падении. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Есть версия и о том, что на видео сбитие НЛО. Пока официальных комментариев нет. Представляем вашему вниманию данное видео:
В провинции Шаньдун в Китае силы ПВО, предположительно сбили болид (метеорит) во избежание возможных жертв при падении.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Есть версия и о том, что на видео сбитие НЛО. Пока официальных комментариев нет.
Представляем вашему вниманию данное видео:
