Начальник Генштаба ВС Турции посетит Азербайджан

Как передает Day.Az, 15 сентября начальник Генштаба примет участие в памятной церемонии, посвященной прибытию в Баку Кавказской исламской армии под командованием начальника Генерального штаба Нури-паши и 107-й годовщине освобождения Баку от большевистской оккупации.
