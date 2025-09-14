Начальник Генштаба ВС Турции посетит Азербайджан

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Турции Сельчук Байрактароглу посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az, 15 сентября начальник Генштаба примет участие в памятной церемонии, посвященной прибытию в Баку Кавказской исламской армии под командованием начальника Генерального штаба Нури-паши и 107-й годовщине освобождения Баку от большевистской оккупации.