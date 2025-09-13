Более 100 тысяч человек вышли на улицы Лондона

Свыше 110 тыс. человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов в лондонском Уайтхолле.

Как передает Day.Az, об этом пишет SkyNews.

Основной митинг "Unite the Kingdom" (буквально "объединить королевство", отсылка к официальному названию Великобритании "Соединенное королевство") произошел на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД. Параллельно с этим митингом проходит акция сторонников левых идей - "Марш против фашизма", призванная продемонстрировать, что часть британцев поддерживают мигрантов. В ней участвует около 5 тыс. человек.

Участники также скандируют имя Чарли Кирка в его память.

Полиция Лондона стянула на место протестов дополнительные силы - среди 1600 полицейских, охраняющих безопасность на фоне протестов, 500 прибыли из соседних муниципалитетов. Поступают сообщения о столкновении протестующих с правоохранителями. Полиция готовится к приезду до 1 миллиона участников. Это может стать крупнейшей демонстрацией в истории Европы.

На фоне протестов их организатор, британский ультраправый антиисламский активист, сооснователь и бывший лидер "Лиги английской обороны" Томми Робинсон заявил, что протесты являются началом "революции", которую уже нельзя будет остановить. Одновременно позиции нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера существенно ухудшились из-за того, что посол Великобритании в США Питер Мандельсон был уличен в связях с осужденным за организацию эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном и уволен с поста.