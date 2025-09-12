https://news.day.az/world/1780069.html Наводнения накрыли остров Сан-Висенте - ВИДЕО Наводнения накрыли остров Сан-Висенте в Кабо-Верде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Наводнения накрыли остров Сан-Висенте - ВИДЕО
Наводнения накрыли остров Сан-Висенте в Кабо-Верде.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
