Десятки полицейских ранены в Лондоне

Во время митинга в Лондоне активисты ранили 26 полицейских.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы полиции города.

Как отметил источник, четверо из пострадавших получили серьезные травмы. "Мы выявляем тех, кто был причастен к беспорядкам, и они могут ожидать решительных действий полиции в ближайшие дни и недели", - подчеркнули в правоохранительных органах.

Издание добавило, что полицейских пинали, били кулаками, а также бросали в них бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы.