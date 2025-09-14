https://news.day.az/world/1780293.html Десятки полицейских ранены в Лондоне Во время митинга в Лондоне активисты ранили 26 полицейских. Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы полиции города.
Десятки полицейских ранены в Лондоне
Во время митинга в Лондоне активисты ранили 26 полицейских.
Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы полиции города.
Как отметил источник, четверо из пострадавших получили серьезные травмы. "Мы выявляем тех, кто был причастен к беспорядкам, и они могут ожидать решительных действий полиции в ближайшие дни и недели", - подчеркнули в правоохранительных органах.
Издание добавило, что полицейских пинали, били кулаками, а также бросали в них бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре