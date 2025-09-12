С 2026 года Международная федерация футбола (ФИФА) объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи национальных команд в одну длительностью 16 дней, сообщает Day.Az со ссылкой на El Desmarque.

Первая объединенная пауза пройдет с 21 сентября по 6 октября 2026 года. В этот период сборные смогут провести по четыре встречи вместо двух.

При этом ноябрьский международный перерыв останется без изменений - он пройдет с 9 по 17 ноября, и команды сыграют по два матча. Издание уточняет, что подобный формат утвержден как минимум на ближайшие пять лет.