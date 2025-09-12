https://news.day.az/sport/1780120.html ФИФА изменит календарь: сентябрьская и октябрьская паузы объединены С 2026 года Международная федерация футбола (ФИФА) объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи национальных команд в одну длительностью 16 дней, сообщает Day.Az со ссылкой на El Desmarque. Первая объединенная пауза пройдет с 21 сентября по 6 октября 2026 года. В этот период сборные смогут провести по четыре встречи вместо двух.
ФИФА изменит календарь: сентябрьская и октябрьская паузы объединены
С 2026 года Международная федерация футбола (ФИФА) объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи национальных команд в одну длительностью 16 дней, сообщает Day.Az со ссылкой на El Desmarque.
Первая объединенная пауза пройдет с 21 сентября по 6 октября 2026 года. В этот период сборные смогут провести по четыре встречи вместо двух.
При этом ноябрьский международный перерыв останется без изменений - он пройдет с 9 по 17 ноября, и команды сыграют по два матча. Издание уточняет, что подобный формат утвержден как минимум на ближайшие пять лет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре