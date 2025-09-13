Скончался народный артист Азербайджана Гаджи Мурад Ягизаров

На 87-м году жизни скончался известный актер театра и кино, кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Гаджи Мурад Ягизаров. Об этом на своей странице в соцсетях поделился народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде, сообщает Day.Az.

"Прекрасный человек, талантливый артист, интеллигент с большой буквы. Прискорбно. Помню, как он великолепно создал на сцене образ главного героя моей пьесы "Нонсенс" в постановке покойной Ираны Тагизаде. Настоящий профессионал. В процессе репетиций он часто звонил мне и советовался по поводу текста, очень бережно относился к каждому слову, каждой фразе в пьесе. Это был Мастер. Искренне жаль, когда уходят такие личности. Светлая память. Allah rəhmət eləsin", - написал Натиг Расулзаде.

