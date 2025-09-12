В России активизировался вулкан

На Камчатке вновь зафиксирована активность вулкана Шивелуч.

Как передает Day.Az, по данным ГУ МЧС России по региону, утром произошло пепловое извержение с выбросом столба на высоту до 4,5 километра. Облако пепла тянется в восточном направлении, в сторону Камчатского пролива. При этом специалисты отмечают, что при изменении ветра возможно выпадение небольшого количества вулканического пепла в населённых пунктах Усть-Камчатск и Крутоберегово. На данный момент пеплопадов в этих районах не наблюдается.

Шивелуч считается одним из наиболее активных вулканов Камчатки. Он включает в себя Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и действующую часть - Молодой Шивелуч, возраст которой оценивается в 60-70 тысяч лет. Вулкан расположен примерно в 50 километрах от посёлка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его извержения традиционно представляют угрозу для низколетящих воздушных судов.

Напомним, что в апреле 2023 года Шивелуч выбросил пепловый столб высотой около 20 километров. Тогда ближайшие населённые пункты столкнулись с сильным пеплопадом, а в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.