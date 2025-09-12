Судно "Махмуд Рагимов" после ремонта совершило первый рейс в порт Актау
Универсальное сухогрузное судно "Махмуд Рагимов" компании ASCO, входящей в AZCON Holding, прошло капитальный ремонт.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в ASCO.
"В ходе работ главные двигатели судна были заменены новыми, а вспомогательные двигатели отремонтированы. Также были отрегулированы механизмы и воздушные компрессоры. На судне проведены трубопроводные, электромонтажные, автоматизационные и сварочные работы корпуса.
Подводная и надводная части судна были полностью очищены и окрашены. Отремонтированы жилые и служебные помещения, а также люковые крышки.
Во время ремонта были выполнены работы и в области связи и электронной навигации. Судно оснащено современной электронной картографической системой и двумя переносными VHF-радиостанциями.
После завершения работ на Зыхском судоремонтно-судостроительном заводе судно успешно прошло необходимые проверки и отправилось в первый рейс в порт Актау.
Следует отметить, что длина судна "Махмуд Рагимов" составляет 117,5 метра, ширина 16,5 метра, а грузоподъёмность 4 100 тонн", - говорится в информации ведомства.
