Судно "Махмуд Рагимов" после ремонта совершило первый рейс в порт Актау

Универсальное сухогрузное судно "Махмуд Рагимов" компании ASCO, входящей в AZCON Holding, прошло капитальный ремонт.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в ASCO.

"В ходе работ главные двигатели судна были заменены новыми, а вспомогательные двигатели отремонтированы. Также были отрегулированы механизмы и воздушные компрессоры. На судне проведены трубопроводные, электромонтажные, автоматизационные и сварочные работы корпуса.

Подводная и надводная части судна были полностью очищены и окрашены. Отремонтированы жилые и служебные помещения, а также люковые крышки.

Во время ремонта были выполнены работы и в области связи и электронной навигации. Судно оснащено современной электронной картографической системой и двумя переносными VHF-радиостанциями.

После завершения работ на Зыхском судоремонтно-судостроительном заводе судно успешно прошло необходимые проверки и отправилось в первый рейс в порт Актау.

Следует отметить, что длина судна "Махмуд Рагимов" составляет 117,5 метра, ширина 16,5 метра, а грузоподъёмность 4 100 тонн", - говорится в информации ведомства.