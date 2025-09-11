Бельгия может разрешить использование перцового баллончика

Министр по вопросам равных возможностей Бельгии Роб Бендерс заявил о готовности рассмотреть возможность легализации перцового баллончика.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание VRT, инициатива стала частью пакета мер, направленных на повышение безопасности женщин на улицах.

По словам министра, будет проведено тщательное исследование последствий легализации. Помимо перцового газа обсуждается так называемый "смурф-спрей" - средство с голубым красителем, который остается на коже нападавшего несколько дней, облегчая его опознание.

"Я хочу, чтобы женщины могли спокойно гулять или заниматься спортом вечером. Если каждая третья женщина уже носит с собой перцовый баллончик, дезодорант или ключи ради защиты, значит, мы обязаны реагировать на это чувство незащищенности", - отметил Бендерс в интервью VRT.

Вопрос перцового баллончика в Бельгии продолжает вызывать дискуссии. Крайне правая партия Vlaams Belang давно требует его легализации, но другие политические силы выступили против. Однако интерес женщин к средствам самозащиты заметно растет, особенно после недавнего убийства 17-летней девушки Лизы в Нидерландах.

Бендерс подчеркнул, что легализация - лишь часть комплексного подхода. Важными остаются улучшение уличного освещения и работа с молодежью. "Нужно говорить с муниципалитетами о возвращении освещения на улицах и бороться с чувствительным контентом, который подростки получают через соцсети", - заявил министр.