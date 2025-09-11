Тедеско возглавил «Фенербахче»

Бывший главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско возглавил турецкий "Фенербахче". Соглашение с 39-летним немецким специалистом рассчитано на два года.

Как сообщает Day.Az, на этом посту Тедеско сменил Жозе Моуринью.

"Подробности подписания контракта с нашей новой тренерской командой будут опубликованы позднее", - говорится в заявлении "Фенербахче".

Помимо Тедеско, на эту должность также рассматривались бывший игрок "Боруссии" (Дортмунд) Эдин Терзич и Исмаил Картал. Однако недавно "Фенербахче", как сообщают медиа, оказывал давление на Тедеско, поскольку на него также претендовал "Ноттингем Форест".

В конце августа "Фенербахче" объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера после вылета команды из Лиги чемпионов. Португальский специалист должен получить 15 млн в качестве компенсации за увольнение. Он возглавлял "Фенербахче" с лета прошлого года, под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции, а также дошла до четвертьфинала Кубка страны.

Тедеско - 39 лет, он занимал пост главного тренера сборной Бельгии с февраля 2023 года по январь 2025-го. Под руководством немецкого специалиста команда провела 24 матча во всех турнирах, включая товарищеские встречи, одержав 12 побед и потерпев 6 поражений. Вместе с ним бельгийцы отобрались на чемпионат Европы-2024, но покинули турнир на стадии 1/8 финала, уступив Франции.

Его предыдущим местом работы на клубном уровне был немецкий "Лейпциг". Под руководством специалиста клуб в сезоне-2021/22 впервые в истории стал обладателем Кубка Германии. По ходу карьеры специалист также тренировал немецкие "Эрцгебирге" и "Шальке".

"Фенербахче" 14 сентября сыграет против "Трабзонспора" в Высшей лиги Турции.