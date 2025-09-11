В Азербайджане увеличился прием в лицеи и гимназии

За последние 4 года число учащихся в лицеях и гимназиях увеличилось в 2 раза.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

Министр отметил, что если в 2022-2023 учебном году число учащихся составляло 2638 человек, то в 2025-2026 учебном году - 4784 человека.