Дональд Трамп подтвердил сохранение военного присутствия США в Польше

Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне вечером телефонного разговора с Президентом Польши Каролем Навроцким подтвердил сохранение американского военного присутствия в стране.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь Президента Рафал Лескевич.

"Президент Кароль Навроцкий вчера вечером беседовал с Президентом Дональдом Трампом и, прежде всего, услышал заверения в поддержке США в укреплении и обеспечении безопасности на восточном фланге НАТО", - сказал Лескевич, которого цитируют польские СМИ.

"Он подтвердил союзническую поддержку, подтвердил сохранение американских войск в Польше, сохранение этого американского контингента в Польше", - добавил пресс-секретарь.

Ранее глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о "полной готовности" принять дополнительный американский военный контингент. Сейчас на польской территории находится около 10 тыс. военнослужащих США.