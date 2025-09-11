https://news.day.az/society/1779644.html В водном канале в Сальяне обнаружен труп В водном канале села Йеникенд Сальянского района было обнаружено тело мужчины. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В связи с поступившей информацией к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы по надзору за малыми судами и спасанию на водах.
В водном канале села Йеникенд Сальянского района было обнаружено тело мужчины.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В связи с поступившей информацией к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы по надзору за малыми судами и спасанию на водах. В результате проведённых мероприятий тело было извлечено из канала и передано по назначению.
