В Непале удалось задержать малую часть сбежавших из тюрьмы заключенных
В Непале задержали всего 40 заключенных, сбежавших из тюрьмы Тулсипур в Данге, пишет портал Khabarhub, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам начальника тюрьмы Гира Бахадура Седжувала, найти и задержать заключенных помогли военные.
"В среду из тюрьмы сбежали 253 заключенных, в дополнение к 124, сбежавшим во вторник. Из 469 заключенных, содержащихся в этом учреждении, 337 мужчин остаются на свободе", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что ни одна женщина-заключенная не сбежала. Заключенные прорвались через территорию тюрьмы, несмотря на предупредительные выстрелы со стороны армии.
