Трамп подтвердил смерть своего соратника Президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial сообщил о смерти американского политика Чарли Кирка. "Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами.
"Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!", - написал Трамп, передает Day.Az.
