Будут захоронены останки еще четырех шехидов Первой Карабахской войны

Завтра будут преданы земле останки ещё четырех пропавших без вести шехидов Первой Карабахской войны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести лиц и заложников.

Сообщается, что военнослужащий Мурад Маликмамед оглу Велиев будет похоронен на кладбище села Нютах Губинского района, Джалал Ханкиши оглу Абдуллаев - на кладбище поселка Гобустан в Гарадагском районе Баку, Аяз Асгерали оглу Зарбалиев - в Аллее шехидов города Гёйчай, а Векил Мойлан оглу Гаибов - на кладбище села Гямерван Габалинского района.