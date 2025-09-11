https://news.day.az/society/1779675.html Будут захоронены останки еще четырех шехидов Первой Карабахской войны Завтра будут преданы земле останки ещё четырех пропавших без вести шехидов Первой Карабахской войны. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести лиц и заложников.
Сообщается, что военнослужащий Мурад Маликмамед оглу Велиев будет похоронен на кладбище села Нютах Губинского района, Джалал Ханкиши оглу Абдуллаев - на кладбище поселка Гобустан в Гарадагском районе Баку, Аяз Асгерали оглу Зарбалиев - в Аллее шехидов города Гёйчай, а Векил Мойлан оглу Гаибов - на кладбище села Гямерван Габалинского района.
