Созданы антитела, помогающие атаковать рак сразу тремя препаратами

Химики из Массачусетского технологического института разработали наночастицы в форме миниатюрных ершиков, которые позволяют вводить в раковые опухоли до трех типов лекарств одновременно.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале Nature Biotechnology (NatBio).

Сейчас в онкологии применяются конъюгаты с антитело-лекарственным средством (ADC) - антитела, к которым присоединены молекулы химиотерапевтических препаратов. Такой подход позволяет целенаправленно атаковать опухоль, снижая побочные эффекты лечения. Однако у существующих ADC есть ограничение: к одному антителу можно прикрепить лишь несколько молекул лекарства, поэтому использовать удается только самые сильнодействующие соединения, разрушающие ДНК или блокирующие деление клеток.

Чтобы расширить спектр возможных препаратов, команда профессора Джеремайи Джонсона применила созданные ранее полимерные частицы-"щетки". Они состоят из основы, к которой прикреплены десятки или даже сотни молекул пролекарств - неактивных соединений, активирующихся внутри организма. Такие частицы позволяют не только доставлять гораздо больше действующих веществ, но и комбинировать разные лекарства в нужных пропорциях.

Используя метод клик-химии, исследователи объединили одну, две или три такие "щетки" с антителом, нацеленным на опухоль. Получившийся конъюгат антитело-щетка (ABC) способен переносить сотни молекул лекарства - в десятки раз больше, чем существующие ADC.

В экспериментах на мышах с раком молочной железы и яичников новая технология показала высокую эффективность: большинство опухолей исчезли после лечения. По словам авторов, в будущем антитело-щетки можно будет адаптировать к разным видам рака, заменяя только антитела.

"Мы воодушевлены перспективой создания с помощью этой технологии новых комбинаций препаратов, которые могут сделать лечение рака более эффективным и безопасным", - отметил Джонсон.