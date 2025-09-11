«Карабах» поднялся на 38 позиций в мировом рейтинге

"Карабах" занял 96-е место в рейтинговой таблице мировых клубов, опубликованной Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, агдамский клуб имеет 154,75 очка.

Клуб обладает лучшим показателем среди азербайджанских команд.

По сравнению со списком, опубликованным в прошлом месяце, "Карабах" улучшил свой результат на 17,50 очка и поднялся на 38 позиций.

Отметим, что в предыдущей таблице команда занимала 134-е место с 137,25 очками.