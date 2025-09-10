Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произвел выплату сентябрьских пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, также Государственный фонд социальной защиты Нахчыванской Автономной Республики обеспечил выплату пенсий за этот месяц.

Выплата пенсий в других регионах страны, а также пенсий гражданам, имеющим право на льготные условия, будет осуществлена в течение месяца согласно утвержденному графику.