Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произвел выплату сентябрьских пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, также Государственный фонд социальной защиты Нахчыванской Автономной Республики обеспечил выплату пенсий за этот месяц.
Выплата пенсий в других регионах страны, а также пенсий гражданам, имеющим право на льготные условия, будет осуществлена в течение месяца согласно утвержденному графику.
