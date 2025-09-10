https://news.day.az/politics/1779581.html Хикмет Гаджиев провел переговоры с заместителем госсекретаря США в Вашингтоне Заведующий отделом внешней политики Администрации Президента - помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау в Вашингтоне.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в США, стороны обсудили стратегическое сотрудничество между странами, а также вопросы региональной и глобальной повестки.
Ранее Хикмет Гаджиев также встретился с сенатором Стивом Дейнсом и председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайаном Мастом.
