"Нефтчи" расстался с Рамилем Шейдаевым

Футбольный клуб "Нефтчи" объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Рамилем Шейдаевым.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу бакинского клуба, контракт был расторгнут по взаимному согласию.

Шейдаев присоединился к "Нефтчи" летом 2024 года и за это время провел 31 официальный матч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

До прихода в бакинский клуб форвард выступал за "Зенит", "Рубин", "Трабзонспор", "Жилину", "Карабах", "Крылья Советов", московское "Динамо", "Сабах", "Бурирам Юнайтед" и "Коджаелиспор".