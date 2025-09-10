https://news.day.az/sport/1779605.html "Нефтчи" расстался с Рамилем Шейдаевым Футбольный клуб "Нефтчи" объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Рамилем Шейдаевым. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу бакинского клуба, контракт был расторгнут по взаимному согласию.
"Нефтчи" расстался с Рамилем Шейдаевым
Футбольный клуб "Нефтчи" объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Рамилем Шейдаевым.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу бакинского клуба, контракт был расторгнут по взаимному согласию.
Шейдаев присоединился к "Нефтчи" летом 2024 года и за это время провел 31 официальный матч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
До прихода в бакинский клуб форвард выступал за "Зенит", "Рубин", "Трабзонспор", "Жилину", "Карабах", "Крылья Советов", московское "Динамо", "Сабах", "Бурирам Юнайтед" и "Коджаелиспор".
