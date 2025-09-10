В Париже произошли стычки между полицией и движением «Заблокируем все»

В городах Франции проходят масштабные акции в рамках движения "Заблокируем все": участники протестуют против планов сокращения бюджета, которые отстаивал премьер Франсуа Байру, чью отставку принял президент Эмманюэль Макрон, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

В Париже на площади у Северного вокзала собрались около тысячи человек, некоторые из них скрывают лица под масками и балаклавами, передает BFM TV. Протестующие попытались проникнуть на территорию вокзала, но полиция разогнала их, применив слезоточивый газ.

Утром 10 сентября группы протестующих, пытавшихся перекрыть парижскую кольцевую дорогу, начали жечь костры. Собравшихся задержали, а огонь потушили, он "не причинил значительного ущерба или неудобств".

Демонстранты заблокировали доступ к нескольким учебным заведениям в столице, в том числе к школе Элен-Буше в 20-м округе Парижа. Там произошли столкновения с полицией: участники акции переворачивали мусорные баки, устраивали поджоги, бросали предметы в сотрудников правоохранительных органов, а те в ответ применили слезоточивый газ.

Наиболее массовые демонстрации прошли в других крупных городах - Рённе, Нанте, Гренобле, Лионе, Лилле, Кане и Тулузе. По всей Франции задержали почти 200 человек, из них 132 - в столичном регионе, сообщил уходящий министр внутренних дел Брюно Ретайо. В рамках мер безопасности в стране мобилизовали около 80 тыс. стражей порядка, в том числе 6 тыс. в Париже. Всего, как ожидается, в акциях могут принять участие около 100 тыс. человек.

Протесты проходят на фоне политического кризиса. 8 сентября национальное собрание Франции отправило правительство Байру в отставку, не поддержав его проект бюджета на 2026 год. Кабмин предложил заморозить в 2026 году как налоговые ставки, так и социальные выплаты и пенсии на текущем уровне. Несогласие с этим планом выразили как блок партий левого альянса "Новый народный фронт", так и ультраправая партия "Национальное объединение". Новым премьером Франции назначили Себастьена Лекорню, который ранее возглавлял Минобороны.